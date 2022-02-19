Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Zelenskiy'nin Münih ziyaretine dair Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanının programları arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve finans kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ortaklarıyla görüşmeler var. Zelenskiy, Ukrayna'nın direncini arttırmak için askeri ve mali destek sağlamaya yönelik somut anlaşmalar bekliyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılacak görüşmelerde Doğu Avrupa'daki mevcut tehditler ve Ukrayna çevresindeki durum ele alınacak" ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKENİN DOĞUSUNDAKİ DURUM TAMAMEN UKRAYNA GÜVENLİK VE SAVUNMA GÜÇLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINDA"

Ayrıca Rusya’nın sınır hattındaki hareketlerinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Donbass, Kırım ve Ukrayna sınırlarına yakın temas hattındaki durum devletimizin özel servisleri tarafından takip ediliyor. Düzenli olarak istihbarat verilerinin analizi ve ortaklarla bilgi alışverişi yapılıyor. Ukrayna, Rus kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında periyodik olarak güncel istihbarat bilgileri alıyor. Ülkenin doğusundaki durum tamamen Ukrayna güvenlik ve savunma güçleri tarafından kontrol altındadır" denildi.

İHA







