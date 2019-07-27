1 avucu libido dostu

İspanya’daki araştırmalara göre; ceviz, badem ve fındık erkeklerde libidoyu artırıyor.

Antioksidan deposu bu kuruyemişlerden günde 60 grama denk gelen bir avuç dolusu tüketenlerin cinsel arzusu ve performansı, tüketmeyenlere göre daha yüksek.

OMEGA 3 İÇERİYOR

Öte yandan, fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişlerde yüksek omega 3 içerikleriyle beslenme listenizde mutlaka bulundurmanız gereken besinler arasında yer alıyor.



