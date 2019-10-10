3 büyüklerin forvetleri gol krallığında geride kaldı

Toplamda 6 gol attılar

Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriç lige iyi başlayıp 2 maçta 2 gol atmıştı. Oyun içi performans olarak gol atamadığı maçlarda bile büyük beğeni toplayan Muriç, 7 maçta 3 golle yoluna devam ediyor.

Beşiktaş'ın yıldız forveti Burak Yılmaz ise sezonun başını sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Sonradan takıma dahil olan tecrübeli golcü 3 maça çıkıp 2 gol attı.

Galatasaray'ın aylarca beklediği dünya starı Radamel Falcao ise 3 sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıkıp 1 gol atabildi.

3 büyüklerin forvetleri toplamda 6 gole imza attılar.

Anadolu'da işler iyi

Gol krallığı yarışının zirvesinde şu anda Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic bulunuyor. 7 maçta 7 gol atan Jahovic, Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor ve son olarak Yeni Malatyaspor formalarını terletti.

Jahovic'i 7 maçta 6 golle lider Alanyaspor'un forveti Papiss Cisse takip ediyor. Cisse geçtiğimiz sezon başında Çin'den transfer edilmiş ve 26 maçta 16 gol atmıştı. Bu sene de kaldığı yerden devam ediyor.

Gol krallığında 3. sırada ise Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli bulunuyor. 24 yaşındaki golcü bu sezonun başında Caen'den transfer edilmişti ve şimdiye dek 6 maçta 5 gol attı.