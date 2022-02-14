39 yaşındaki Umut Bulut bu sezonki 13. golünü attı

1 ay sonra 39 yaşına girecek olan Umut Bulut, Süper Lig mücadelesi veren Eyüpspor'a hayat vermeyi sürdürüyor. Son olarak Bandırmaspor ağlarını da sarsan Umut, bu sezonki 13. golüne ulaştı.

22 maçta 13 gol 4 asistlik katkı veren tecrübeli golcü, 40 puanla 4. sırada olan Eyüpspor'u adım adım Süper Lig'e taşıyor.

Bandırmaspor'u 2-0 geçen Eyüpspor'da ikinci gol ise yeni transfer Oğulcan Çağlayan'dan geldi.