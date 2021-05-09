TFF 1. Lig'de son haftada konuk olduğu Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Pa Dibba, Francis Ezeh ve Hasan Kılıç'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda Sinan Kurt'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da Simon Zenke'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da Ümit Özat ve Cüneyt Dumlupınar'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor ve 2016-2017'de Sivasspor'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

GZT Giresunspor

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında GZT Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu ve doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

AA



