Futbol Adana'da Süper Lig coşkusu

Adana'da Süper Lig coşkusu

Futbol

Adana'da Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselmesi, Adana'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 00:16 Son Güncelleme:
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Maç devam ederken başlayan kutlamalarda, kentin çok sayıda yerinden havai fişekler atıldı. Maçın sona ermesiyle zirveye çıkan coşkuda vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Vatandaşların kimileri evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Süper Lig'e yükselmeyi kimi vatandaşlar ise araçlarıyla kortej oluşturarak kutladı.

Kente sevinç gösterileri devam ediyor.

AA

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