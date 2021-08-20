Akşam Postası | 20 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan halkına kapıyı kapatacak değiliz -Devamını oku...

HES uygulamasında önemli güncelleme: AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu eklendi -Devamını oku...

MEB’den kritik toplantı! Talimat verildi! Sınırlandırılacak… -Devamını oku...

‘Korkuyoruz’ diyerek anlattılar: Afganlara ekmek su veriyoruz ama… -Devamını oku...

Milyonlara müjde! Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu -Devamını oku...

BBC sunucusu anlattı! İşte Taliban hakkındaki gerçekler... -Devamını oku...

Bakıcıyı timsahın ağzından kurtardı, kahraman ilan edildi -Devamını oku...

Türk sinemasının efsaneleşen oyuncularından olan Necla Nazır ve eski damadı Taner Şafak arasında sular durulmuyor. Taner Şafak, Necla Nazır’ın evini bastı. Olay sonrası Necla Nazır, karakola koştu. - Devamını oku...

Uğurkan Erez'den Deniz Akkaya itirafı: ‘Senden hiçbir şey olmaz, çekil git yanımdan’ dedim - Devamını oku...

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’da ‘Volkan Komiser’ karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, kanseri yendi. Aksoy, annesiyle kutlama yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. - Devamını oku...

Merve Boluğur yaptığı açıklamalar ve fotoğraflar sayesinde hem Instagram’daki takipçisi sayısını artırdı, hem de fiyatına zam yaptı. - Devamını oku...

Son olarak "Avlu" dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven, geçtiğimiz yıl Baran Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu. Seyven, şimdilerde ise anne olmaya hazırlanıyor. - Devamını oku...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde Bahar komiser karakterine hayat veren Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko ile yakın bir arkadaşlarının düğün törenine katıldı. Oflaz, yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. - Devamını oku...

Geçen günlerde denize girmek için dağları aşan ama dalgaları fark edince hayal kırıklığına uğrayan ve geri dönen Nurgül Yeşilçay, sonunda aradığını buldu. - Devamını oku...

Avrupa, Muhammed'i konuşuyor! Armayı aradığı anlar... -Devamını oku...

Galatasaray'dan Arda Turan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama -Devamını oku...

Burak Elmas: Rizespor'la anlaşma konusu ortadan kalkmıştır -Devamını oku...

Vitor Pereira vatandaşını istedi! Dembele ise... -Devamını oku...