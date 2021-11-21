Akşam Postası | 21 Kasım 2021

Kabine Toplantısı yarın! Yüz yüze eğitim, Merkez Bankasının faiz indirimi, asgari ücret...Devamını oku...

Koronavirüste haftalık vaka haritası paylaşıldı! Ordu vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı. Devamını oku...

MİT ve Katar'dan ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan Türkler getirildi. Devamını oku...

3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme! Gözaltına alınmıştı...Devamını oku...

Çığlık sesleri caddeyi inletti! Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Devamını oku...

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Korkunç plan! Yılan kiralamış! Cani koca için istenen ceza belli oldu. Devamını oku...

Çin'in inkar ettiği kamplar ifşa oldu! Turist kılığında girip...Devamını oku...

Taciz iddialarından sonra haber alınamadı: Kayıp tenisçinin görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...

Sadakatsiz isimli dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, can verdiği karakterle alakalı konuştu ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. - Devamını oku

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışma programında dün akşam bir ilk yaşandı. Şarkı söylemek için sahneye çıkan yarışmacıya destek için belediye başkan ve başkan yardımcısı O Ses Türkiye’ye geldi. - Devamını oku

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde rol alan daha sonra dizi arkadaşlığı aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, önceki gün İstinye’de objektiflere yansıdı. Trafikte basın mensuplarına denk gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Röportaj sırasında Kerem Bürsin, Hande Erçel’e romantik sözler söyledi. Bunun karşısında Hande Erçel’in utandığı anlar kameralara yansıdı. - Devamını oku

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ın giyim markası için geçtiğimiz aylarda kamera karşısına geçmiş ve bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Ünlü model Kendall Jenner şimdi ise takipçilerine teşekkür etti. - Devamını oku

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