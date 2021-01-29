Akşam Postası | 29 Ocak 2021

ABD'de 'GameStop' meydan okuması giderek yayılıyor, Elon musk da dahil oldu

Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. - Devamını oku...

Talat Bulut'un, 'Yasak Elma' dizisinin setinde çalışan 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği öne sürülmüştü. Talat Bulut, Şimşek’e destek veren bir yazıyı paylaşan ve tacize karşı olduklarını ifade eden 43 kişiden şikâyetçi oldu. - Devamını oku...

Sürekli 'ölmek'ten bıkan Çaycı Hüseyin lakaplı Alparslan Özmol: Öldüğüm zaman size haber vereceğim. - Devamını oku...

Demet Şener ile Cenk Küpeli 2019’yılında evlenmiş, geçen günlerde boşanmıştı. Çift boşandı ama Cenk Küpeli'nin düğünde giydiği damatlıkla ilgili kavga bitmedi. - Devamını oku...

Engin Öztürk YouTube’daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Oyuncu '1-10 arasında kendime yakışıklılık notu verecek olsam 6.5 veririm. İyi uyandıysam 7. 1.67 boy, 80 kilo olarak çocukluk yaşadıktan sonra fiziksel görünümüme taktığım bir dönem oldu. 30’dan sonra bende çok şey kırıldı. Hiç takmıyorum' dedi. - Devamını oku...

Yetişkin film yıldızı Belle Delphine, geçen sene oynadığı yetişkin film sektöründen ayrılıp OnlyFans üzerinden hayranlarına banyo yaparken küvetteki suyu satmaya başladı. - Devamını oku...

Ünlü manken Özge Ulusoy geçtiğimiz gün Levent’teki bir klinikte el bakımı yaptırdı. Maskesini indirince Ulusoy'un anormal boyuttaki dudakları dikkat çekti. - Devamını oku...