Akşam Postası | 29 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda fiyatlarındaki artış için 'Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz' dedi. Bilim Kurulu Prof. Dr. Azap normale dönüş için tarih verdi. Zeytinburnu'nda fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu. Daha fazlası için Akşam Postası.
29 Ocak 2021, Cuma 17:31 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan açıklamalarında gıda fiyatlarına ilişkin farklara da değindi. -Devamını oku...
- Bilim Kurulu Prof. Dr. Azap normale dönüş için tarih verdi -Devamını oku...
- Merkez Bankası FAST sisteminde üst limiti yükseltti -Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması -Devamını oku...
- İstanbul'da fırtına dev dalgalara sebep oldu -Devamını oku...
- Zeytinburnu'nda fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu -Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu için suç duyurusu -Devamını oku...
Dünya
- ABD'de 'GameStop' meydan okuması giderek yayılıyor, Elon musk da dahil oldu -Devamını oku...
- Danimarka, corona virüs önlemlerini uzattı -Devamını oku...
- Aşı sonrası ölümler için Avrupa İlaç Ajansı'ndan açıklama geldi -Devamını oku...
- ABD'li genç kız TikTok videosu çekerken öldürüldü -Devamını oku...
Magazin
- Hadise, İstinye’de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. - Devamını oku...
- Talat Bulut'un, 'Yasak Elma' dizisinin setinde çalışan 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği öne sürülmüştü. Talat Bulut, Şimşek’e destek veren bir yazıyı paylaşan ve tacize karşı olduklarını ifade eden 43 kişiden şikâyetçi oldu. - Devamını oku...
- Sürekli 'ölmek'ten bıkan Çaycı Hüseyin lakaplı Alparslan Özmol: Öldüğüm zaman size haber vereceğim. - Devamını oku...
- Demet Şener ile Cenk Küpeli 2019’yılında evlenmiş, geçen günlerde boşanmıştı. Çift boşandı ama Cenk Küpeli'nin düğünde giydiği damatlıkla ilgili kavga bitmedi. - Devamını oku...
- Engin Öztürk YouTube’daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Oyuncu '1-10 arasında kendime yakışıklılık notu verecek olsam 6.5 veririm. İyi uyandıysam 7. 1.67 boy, 80 kilo olarak çocukluk yaşadıktan sonra fiziksel görünümüme taktığım bir dönem oldu. 30’dan sonra bende çok şey kırıldı. Hiç takmıyorum' dedi. - Devamını oku...
- Yetişkin film yıldızı Belle Delphine, geçen sene oynadığı yetişkin film sektöründen ayrılıp OnlyFans üzerinden hayranlarına banyo yaparken küvetteki suyu satmaya başladı. - Devamını oku...
- Ünlü manken Özge Ulusoy geçtiğimiz gün Levent’teki bir klinikte el bakımı yaptırdı. Maskesini indirince Ulusoy'un anormal boyuttaki dudakları dikkat çekti. - Devamını oku...
- Şarkıcı Demet Akalın'ın Twitter hesabından "Yorumsuz!" ifadesiyle paylaştığı kalabalık metro fotoğrafına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi. Ongun "Fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize" dedi. -Devamını oku...
Spor
- Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın hisselerine ortak olan Acun Ilıcalı, İngiltere'den bir kulüp satın alabileceğini açıkladı. -Devamını oku...
- Mesut Özil: Fenerbahçe'de aynı başarılara imza atmak istiyorum -Devamını oku...
- Başakşehir'de Okan Buruk'la yollar ayrıldı -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- yarma çorbası
- Taçe kraçe
- Pancarlı pilav
- Şerbetli irmik tatlısı
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