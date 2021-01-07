Akşam Postası | 7 Ocak 2021

81 ile corona virüs aşısı için yazı gönderildi

ABD'de Kongre binasındaki kıyafeti ile dikkat çeken kişinin kimliği belli oldu

İki yıldır futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un, bu yaz için evlenme kararı aldığı iddia edildi. - Devamını oku...

Alişan, koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu açıklamıştı. Demet Akalın ile sunduğu programın canlı yayınında koronavirüs aşısı olan Alişan "Örnek olmak istedim" dedi. - Devamını oku...

Seda Sayan: Evlilik defterini kapattım. - Devamını oku...

Oyuncu Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun ailesinin düğünde taktığı 59 bin TL değerindeki saatin sertifikasını almak için mahkemeye başvurdu. - Devamını oku...