Türkiye Akşam Postası | 7 Ocak 2021

Akşam Postası | 7 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 7 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: 81 ile corona virüs aşısı hakkında bilgilendirme yazısı gönderildi. Corona virüs aşısı için ithal edilen malzemeler çalındı. ABD'de başkanlık seçiminin sonucu netleşti, Biden zaferini ilan etti. Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti . Daha fazlası için Akşam Postası.

07 Ocak 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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  • İki yıldır futbolcu Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un, bu yaz için evlenme kararı aldığı iddia edildi. - Devamını oku...
  • Alişan, koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu açıklamıştı. Demet Akalın ile sunduğu programın canlı yayınında koronavirüs aşısı olan Alişan "Örnek olmak istedim" dedi. - Devamını oku...
  • Seda Sayan: Evlilik defterini kapattım. - Devamını oku...
  • Oyuncu Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun ailesinin düğünde taktığı 59 bin TL değerindeki saatin sertifikasını almak için mahkemeye başvurdu. - Devamını oku...
  • Şevval Şahin ile Marcus Aral bir yıldır birlikte. Şevval Şahin plajda at üzerinde turladı. Sevgilisi Marcus da kare kare görüntüledi. - Devamını oku...

Spor

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  • Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajerlik şirketi Futureball, oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku...
  • Mesut Özil'in forma numarası bile belli: Zonguldak plakası '67' - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Ezogelin çorbası
  • Ada köftesi
  • Söğüş salata
  • Magnolia tatlısı 

Tarifler için tıklayın

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