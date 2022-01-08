Türkiye Akşam Postası | 8 Ocak 2022

Akşam Postası | 8 Ocak 2022

Türkiye

Akşam Postası | 8 Ocak 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman - Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. 3600 ek göstergede flaş karar: Tarih verildi! İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili flaş ayrıntı! Değişti, artık... - Daha fazlası için Akşam Postası.

08 Ocak 2022, Cumartesi 17:48 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman - Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. -Devamını oku...

3600 ek göstergede flaş karar: Tarih verildi! -Devamını oku...

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