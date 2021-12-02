Alex de Souza'dan Pierre van Hoijdonk'a frikik jesti
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Twitter'daki bir ankette kendisinin de seçenekler arasında olduğu frikik sorusuna "Pierre van Hoijdonk" cevabını verdi. Alex, duran toplarda usta bir isim olarak biliniyordu.
02 Aralık 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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Twitter'da bir Fenerbahçe taraftar sayfası, "Maçın son dakikalarında frikik olsa kime kullandırırsınız?" sorusunu sorarak şıklar verdi.
Şıklarda Alex de Souza, Baliç, Okocha, Rapaic, Mesut Özil, Oğuz Çetin, İrfan Can Kahveci, Sosa, Roberto Carlos, Revivo ve Hoijdonk yer aldı.
Alex de Souza kendi resmi hesabından bu soruya "Pierre van Hoijdonk" cevabını verdi.
Cevap kısa sürede binlerce beğeni aldı.
https://twitter.com/Alex10/status/1466366013629509634
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