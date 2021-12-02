Twitter'da bir Fenerbahçe taraftar sayfası, "Maçın son dakikalarında frikik olsa kime kullandırırsınız?" sorusunu sorarak şıklar verdi.

Şıklarda Alex de Souza, Baliç, Okocha, Rapaic, Mesut Özil, Oğuz Çetin, İrfan Can Kahveci, Sosa, Roberto Carlos, Revivo ve Hoijdonk yer aldı.

Alex de Souza kendi resmi hesabından bu soruya "Pierre van Hoijdonk" cevabını verdi.

Cevap kısa sürede binlerce beğeni aldı.