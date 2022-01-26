Altay, 15 Ocak'ta göreve getirdiği teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Altay'dan yapılan açıklamada, "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH. Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" denildi.



