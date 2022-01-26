Altay'da Nobre dönemi 10 gün sürdü
Altay geçtiğimiz günlerde kulüp efsanesi Mustafa Denizli ile yolları ayırmıştı. Denizli sonrası göreve yardımcısı Mert Nobre getirilmişti. Ancak Nobre dönemi kısa sürdü.
26 Ocak 2022, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Altay, 15 Ocak'ta göreve getirdiği teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.
Altay'dan yapılan açıklamada, "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH. Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" denildi.
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