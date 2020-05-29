Yeni doğan gökkuşağı bebeklerine tutunan anneler

Dış gebelik nedeniyle 3. çocuğunu kaybeden Lila ve eşi Tim oldukça üzgündü. Dış gebelik ardından tekrar hamile kalan Lila, hem heyecanlı hem de oldukça endişeliydi. Lila, Laura'nın blogunda kızının doğum fotoğraflarını paylaşan bir yazıda "Hem hamileliğin hem de kendi hayatımın inceliklerini inanılmaz bir şekilde taktir ettim. Kaybımızı yaşadıktan tam bir yıl sonra en değerli armağanım, hem kusursuz bir şekilde doğmuş olan gökkuşağı bebeğimiz hem de korkularıma sebep olan Audrey Joy'u kucağımda tutuyorum" dedi.

Laura'nın çektiği kareler arasında, akan bir gözyaşı ile Audrey'i sıkıca tutan Lila, gökkuşağı bebeğin doğmasıyla birlikte gelen acı ve mutluluk duygularını bir arada yakalamış.

Laura, "Aslında Audrey Joy'un doğumunu çekmek, hayat döngüsüne katılmasını izlemek gibiydi" dedi.

Laura, Popsugar'a verdiği röportajda "Lila'nın Audrey'le olan son günlerinin üzerine neredeyse 1 yıl geçti. Fırtına sonrası yeni doğumla birlikte yaşanan mutluluk, aslında çocukların ne kadar kıymetli olduğunun güzel bir göstergesi" dedi.

Audrey'in doğumuna ait acı ve mutluluğun bir arada olduğu fotoğraf:







