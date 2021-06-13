Aram Markaroğlu, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, görevlerinden üzülerek istifa ettiğini belirterek, "Fenerbahçe Futbol AŞ'deki görevlerim ekim ayı sonunda bitecekti. Ancak yaşadığımız koşullar ve geldiğimiz durum maalesef çok sevdiğim kulübümden beni istifa noktasına getirmiş bulunmaktadır" dedi.

İstifa kararını almanın kolay olmadığını vurgulayan Markaroğlu, ailesinden sonra en çok değer verdiği Fenerbahçe'deki görevlerinden böyle veda etmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatarak, "Dışarıda hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğimi bildiğimden belki üzüntülü, belki kahrolarak, Fenerbahçe Spor Kulübündeki görevimden istifa ediyorum" şeklinde görüş belirtti.



