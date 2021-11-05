Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı Galatasaray
Dün akşam oynanan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında sarı kırmızılılar gruptaki ilk golünü yedi. 4 maçta ilk kez ağlarında gol gören Galatasaray, şu anda Avrupa Ligi'ndeki 32 takım arasında en az gol yiyen takım.
05 Kasım 2021, Cuma 13:36 Son Güncelleme:
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Sarı-Kırmızılılar'da Victor Nelsson ile Marcao, Lokomotiv Moskova karşısında da başarılı performanslarını devam ettirdi. Özellikle ilk yarıda Rus ekibinin hücumlarında adeta savunmada duvar ören Marcao ile Nelsson, ikili mücadelelerin bir çoğundan da kazanarak çıktılar.
Geriden de oyunu kurma özelliği olan Aslan'ın stoperleri, West Ham United'ın, Genk karşısında gol yememesi sonrası Galatasaray 'ı, grup aşamasının tek gol yemeyen takımı yapacaklardı ki büyük bir şanssızlık yaşadılar. Yedlin'in hatasında Lokomotiv, skoru 1-1'e getiren golü attı.
Böylece teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, grup aşamasında bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü ama West Ham'ın, 2-2 berabere kalmasıyla, grup aşamasındaki 32 takım arasında en az gol yiyen takım unvanını elde etti.
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