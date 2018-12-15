Karşılaşma bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyecekleri formanın kol kısmında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer alacağını açıkladı.

Turuncu-Yeşilli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Sırtımızda turuncu formamız, kolumuzda şehidimiz Altuğ Verdi'nin fotoğrafı ile sahada olacağız."



