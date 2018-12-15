Aytemiz Alanyaspor, Altuğ Verdi'yi unutmadı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi Altuğ Verdi'yi unutmadı

15 Aralık 2018, Cumartesi 11:07
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Aytemiz Alanyaspor, Altuğ Verdi'yi unutmadı

Karşılaşma bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyecekleri formanın kol kısmında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer alacağını açıkladı.

Turuncu-Yeşilli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Sırtımızda turuncu formamız, kolumuzda şehidimiz Altuğ Verdi'nin fotoğrafı ile sahada olacağız."


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