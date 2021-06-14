Egzersiz & Diyet Az yiyerek nasıl tok hissedersiniz?

Az yiyerek nasıl tok hissedersiniz?

Egzersiz & Diyet

Az yiyerek nasıl tok hissedersiniz?

Tok hissederek rahatça kilo vermek o kadar da zor değil. Peki ama nasıl hem tok hissedeceğiz hem de kilo vermeye devam edeceğiz? Bu sorunun yanıtını Diyetisyen Gazme Altına'a veriyor. İşte, 5 saat tok hissetmenin 5 yolu

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Tok kalarak kilo vermek, kulağa biraz zor gibi geliyor değil mi? Aslında hiç de değil. Tok hissetmek kilo verme sürecinin en önemli parçası. Bu dönemde tok hissettiğimizde hem kaçamakları engelleriz hem de daha konforlu bir şekilde süreci sürdürülebilir hale getiririz.

Diyet yapmak aç kalmak demek değildir, işte size 5 saat tok hissetmenizi sağlayacak 5 yöntem

  1. Öğünlerinizde mutlaka salatalarınız bulunsun: Salatalar yüksek posa ve su içeriği sayesinde midenizde hacim oluşturarak tokluk hissinizi artırır.
  2. Tam tahıllı karbonhidratları porsiyon kontrolü ile tüketmekten çekinmeyin: Bir diğer yüksek posa kaynağı olan tam tahıllar dengeli bir tabağın olmazsa olmazıdır.
  3. Öğünlerde tek bir besin grubuna odaklanmak yerine kendi dengeli tabağınızı oluşturun: Dengeli tabağınızda, sağlıklı karbonhidratlara, proteinlere ve sağlıklı yağ gruplarına yer verin.
  4. Öğünlerinizde ayran, çorba, cacık gibi sıvı ağırlıklı besinlere yer verin, ayrıca öğün öncelerinde 1 bardak su tüketmeyi unutmayın: Sıvılar midenizde hacim oluşturarak tokluk hissetmenize neden olacaktır.
  5. Öğünlerinizde sağlıklı yağlardan destek alın: Yağlar mideden geç boşaldıkları için uzun süreli tokluk hissine birebirdir. Ayrıca tokluk hormonlarımızın salgılanmasını tetikleyerek tokluk hissinin oluşumuna destek olur.



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