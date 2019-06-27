Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, kadınlar tarafından sıkça kullanılan babet ayakkabıların beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Pratik ve rahat olduğu sanılarak kadınların sık kullandığı babet ayakkabıların masum olmadığını belirten Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Ayak sağlığı için gereken desteği sağlamazlar. Doğal yürüyüş desteği yoktur. Yere basış şekliniz bozuktur. Sanki çorap ya da karton üzerinde yürürsünüz” dedi.

HANGİ PROBLEMLERE YOL AÇIYOR?

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, babetlerin neden olduğu sorunlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Öncelikle zeminden ayağa gelebilecek darbelere karşı yetersizdir. Yabancı cisim batması kesilme gibi riskleri yeterince önleyemezler. Topuk desteği zayıf olduğu için ağrılara hatta topuk dikeni olarak bilinen şikâyetlere yol açarlar.

KRONİK AYAK AĞRISINA NEDEN OLUYOR

Ayak kemerine destek vermediği için kronik ayak ağrısı gelişir. Düztabanlık riskinin artmasına neden olur. Ayrıca tabanda bozulmaya bağlı içe basmalar oluşur. Ayak tabanı derisi kalınlaşması sorunu ortaya çıkar. Ayak destek zayıflığına bağlı ayak parmaklarında sürekli kasılma sonucunda parmak deformiteleri gözlenir. Ayak bilek bağlarındaki yüklenmede artış sonucu ayak bilek ağrıları artar.”

DİZ VE KALÇA AĞRILARININ TEMEL SEBEBİ

Şarlak, sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun dönem kullanımına bağlı orta ve ileri yaşlarda 'kireçlenme' denilen artroz oluşur. Diz ve kalça hissedilen ağrıların temelinde babet kullanımı vardır. Bel ağrısı ve bel fıtık şikâyetlerinde artışlar görülmektedir. Mutlaka kullanmak isteyen kadınlara önerimiz, taban desteği uygulamaları.”