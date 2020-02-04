Son 10 yılda, dünyada sağlıklı insanlar ve kalp hastalığı olanlar, onlar için faydalı olacaklarını düşündüğü omega- 3 yağ asitlerinden faydalanarak balı yağı kullanmaya başladılar. Omega-3 yağ asitleri barındıran balık yağının sağlık açısından çeşitli faydaları bulunur. Balık yağının faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için düzenli bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Peki, balık yağının ne gibi faydaları vardır, Balık yağının çocuklara faydaları nelerdir?

Omega-3 balık yağı hem dokosaheksaenoik asit (DHA) hem de eikosapentaenoik asit (EPA) içerir. Omega-3 yağ asitleri, kalp hastalığını önlemede ve yönetmede en önemli temel besinlerden biridir.

Yapılan araştırmalar sonucunda balık yağının aşağıda vermiş olduğumuz sağlık sorunlarına iyi geldiği görülmüştür.

Arterlerde plak gelişimini yavaşlatır.

Anormal kalp ritmi olasılığını azaltır.

Balık yağının içeriğinde bulunan Omega-3 yağ asitleri sağlıklı bir diyetin en önemli bileşenleri arasında yer almaktadır.

Balık yağı, vücudunuzun kas aktivitesinden hücre büyümesine kadar birçok işlev için ihtiyaç duyduğu maddeleri içerir.

Balık yağı takviyeleri sıvı, kapsül ve hap formunda bulunur. İnsanlar genellikle kalp krizi ve felç riskini azaltmak, yüksek trigliseritleri ve yüksek tansiyonu tedavi etmek ve romatoid artrit semptomlarını iyileştirmek için balık yağı alırlar. Balık yağının faydaları tam olarak herkes tarafından bilinmemektedir. Balık yağının faydalarını, vücudumuzda ne gibi etkiler yarattığını makalemizin detaylarından öğrenebilirsiniz. İşte herkes tarafından merak edilen Balık yağının faydaları nelerdir, sorusuna verilen cevaplar…

Balık yağının içeriğinde bulunan Omega-3 nedir?

Omega-3'ler, fetal gelişim, beyin fonksiyonu, kalp sağlığı ve bağışıklık dahil olmak üzere sağlığın birçok yönüne entegre olan yağ asitleridir.

Esansiyel yağ asitleri olarak kabul edilirler, çünkü vücudunuz bunları kendi başına üretemez ve onları yiyeceklerden alması gerekir.

Üç ana tip alfa-linolenik asit (ALA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asittir (DHA).

ALA, bitkisel yağlar, kabuklu yemişler, tohumlar ve bazı sebzeler dahil olmak üzere çeşitli bitkisel gıdalarda bulunur. Ancak, vücudunuzda aktif değildir ve vücudunuz onu sadece DHA ve EPA bileşenleri aktifleştirir.

Birçok omega-3 takviyesi türü bulunurken, en yaygın olanlardan bazıları balık yağı, kril yağı ve yosun yağıdır.

Balık yağının çocuklara faydaları nelerdir?

Omega- 3 yağ asitleri barındıran balık yağı, büyüme ve gelişmede önemli bir rol oynadıkları ve çok sayıda sağlık yararıyla ilişkili oldukları için çocuklar için özellikle önemlidir.

Bununla birlikte, birçok ebeveyn, çocukları için omega-3 takviyelerinin gerekli, hatta güvenli olup olmadığından emin değildir.

Bu makale, çocukların balık yağı alması gerekip gerekmediğini belirlemek için omega-3 takviyelerinin faydalarına, yan etkilerine ve dozaj önerilerine derinlemesine bir bakış sunmaktadır.

Birçok çalışma, omega-3 takviyelerinin çocuklar için çeşitli faydalar sunduğunu göstermektedir.

DEHB belirtilerini iyileştirebilir

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), hiperaktivite, dürtüsellik ve odaklanma zorluğu gibi semptomlarla bağlantılı yaygın bir durumdur. Bazı araştırmalar, omega-3 takviyelerinin çocuklarda DEHB semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Astımı azaltabilir

Astım, çocukları ve yetişkinleri etkileyen, göğüs ağrısı, nefes alma zorlukları, öksürme ve hırıltı gibi semptomlara neden olan kronik bir durumdur.

Bazı çalışmalar, omega-3 yağ asidi takviyelerinin bu semptomları hafifletmeye yardımcı olduğunu bulmuştur.

Örneğin, 29 çocukta yapılan 10 aylık bir çalışma, günlük 120 mg kombine DHA ve EPA içeren bir balık yağı kapsülü almanın astım semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğunu belirtilmiştir.

Daha iyi uyku sağlar

Uyku bozuklukları 18 yaşın altındaki çocukların yaklaşık% 4'ünü etkiler.

395 çocukta yapılan bir çalışmada, düşük kan seviyesi omega-3 yağ asitleri daha yüksek uyku problemleri riskine bağlanmıştır. Ayrıca, 16 hafta boyunca 600 mg DHA ile takviye edilmesinin uyku kesintilerini azalttığı ve gecelik yaklaşık 1 saat daha uykuya neden olduğu bulunmuştur.

Diğer araştırmalar, hamilelik sırasında daha fazla omega-3 yağ asidi tüketmenin bebeklerde uyku düzenini iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte, çocuklarda omega-3 ve uyku ile ilgili daha kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Beyin sağlığını geliştirir

Yeni ortaya çıkan araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin çocuklarda beyin fonksiyonunu ve ruh halini iyileştirebileceğini gösteriyor.

Ayrıca, çeşitli çalışmalar omega-3 yağlarının çocuklarda depresyon ve duygudurum bozukluklarını önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Araştırmalar, omega-3 yağ asitlerinin beyin sağlığını geliştirebileceğini, daha iyi uykuyu destekleyebileceğini ve DEHB ve astım semptomlarını iyileştirebileceğini bulmuştur.