Barcelona, Real Madrid ile berabere kaldı

İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. La Liga'da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk kez bir El Clasico golsüz sona erdi. Zinedine Zidane ise Camp Nou'daki namağlup ünvanını korudu.

Nou Camp Stadı'ndaki karşılaşmayı 93 bin 426 biletli seyircinin izlediği açıklandı.

Barcelona, gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Bernabeu'da Alaves'i konuk edecek.

Stat: Nou Camp

Barcelona: Ter Stegen, Semedo (Dk. 56 Vidal), Pique, Lenglet, Alba, Sergi Roberto, De Jong, Rakitic, Griezmann (Dk. 83 Ansu Fati), Messi, Luis Suarez.

RealMadrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde (Dk. 80 Modric), Casemiro, Kroos, Isco (Dk. 80 Rodrygo), Bale, Benzema

Sarı kartlar: Dk. 21 Rakitic, Dk. 40 Luis Suarez Dk. 45 Lenglet (Barcelona), Dk. 66 Casemiro, Dk. 70 Bale, Dk. 76 Isco, Dk. 90+2 Carvajal (Real Madrid)