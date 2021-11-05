Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi oldu
Al Sadd kulübünün CEO'su Turki Al-Ali Barcelona ile Xavi konusunda anlaşıldığını açıkladı. Xavi Barcelona ile sözleşme imzalayacak.
05 Kasım 2021, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Barcelona beklendiği üzere Xavi'yi takımın başına getirdi. Al Sadd kulübünün CEO'su Turki Al-Ali, Xavi konusunda Barcelona ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüp de resmi Twitter hesabından açıklamayı paylaştı.
Önceki gün Barca yetkilileri Xavi için Katar'a gitmiş ve Al SAdd ile görüşmüştü.
Al Sadd'ın iki yıldızı Rodrigo Tabata ve Bounedjah ise Xavi'ye veda paylaşımları yapmıştı. İddialara göre Barca, Al Sadd'a Xavi için 5 milyon euro ödeyecek.
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https://twitter.com/AlsaddSC/status/1456574716911788035
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