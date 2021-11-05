Barcelona beklendiği üzere Xavi'yi takımın başına getirdi. Al Sadd kulübünün CEO'su Turki Al-Ali, Xavi konusunda Barcelona ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüp de resmi Twitter hesabından açıklamayı paylaştı.

Önceki gün Barca yetkilileri Xavi için Katar'a gitmiş ve Al SAdd ile görüşmüştü.

Al Sadd'ın iki yıldızı Rodrigo Tabata ve Bounedjah ise Xavi'ye veda paylaşımları yapmıştı. İddialara göre Barca, Al Sadd'a Xavi için 5 milyon euro ödeyecek.







