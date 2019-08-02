Basen eriten ıspanaklı kivili karışım! 10-15 günde...

Yağ hücrelerinin bütün vücuda dağıldığını ancak bazı bölgelerde daha fazla yağlanma görülebildiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, vücuttaki yağlanmanın bel ve basen bölgesindeki yağlanma olarak iki türde değerlendirildiğini belirtti.

İsmailoğlu, "Bel çevresindeki yağlanmanın sağlık açısından daha riskli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle bel çevresindeki şişmanlık, iç organların yağlanması ve kan yağlanması riskini artırabilir. Bu da yüksek kolesterol, diyabet, kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. O nedenle bel çevresi kalın olanlar basen çevresi kalın olanlara göre metabolik açıdan daha riskli" diye konuştu.

SIK ARA ÖĞÜNLER YAPABİLİRSİNİZ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu son yapılan çalışmalara göre özellikle sık ara öğünler yapmanın bel bölgesindeki yağların erimesini kolaylaştırdığını söyledi. İsmailoğlu, "Sofradan mideyi çok şişirmeden kalkmak sizin de kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Her gün probiyotik içeren besinlerden tüketmek (yoğurt/kefir gibi) ve bol sebze tüketimi (özellikle buharda pişirilmesi hazmı da kolaylaştıracaktır) yardımcı olacaktır. Yanınızda ara öğünler için meyve-kuruyemiş, yoğurt, 2-3 adet kepekli grisini gibi sağlıklı besinler bulundurabilirsiniz. Bir fincan yarım yağlı sütten hazırlanmış kahve içebilirsiniz" diye konuştu.

POĞAÇA VE AÇMAYLA ŞEKERİNİZİ ZIPLATMAYIN!

Kan şekerini değiştirecek ve hızlı yükseltecek besinlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen İsmailoğlu şunları söyledi:

"Eğer bölgesel olarak biriken yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız beslenmenize çok dikkat etmelisiniz. Margarin ve karbonhidrat tüketimi, hamur işleri (açma, poğaça, börek vb.), basit şekerler (çikolata, baklava gibi tatlılar, gazlı içecekler, hazır meyve suları), fast-food tüketimi, katı yağlar, kremalar ve soslardan uzak durmalısınız.

Bel bölgesindeki yağları sadece bir kür ile eritmek mümkün değildir. Hazırladığınız kür mutlaka diyet ve sporla birlikte uygulanmalıdır. Soda-ayran-limon kürü veya yeşil çay-limon-soda kürü gibi kürler 10-15 günlük süre diyet ve spor ile birlikte uygulanabilir. Bu iki karışımdan birini öğle ve akşam yemeğinden yarım saat önce tüketebilirsiniz."

BASENİ OLAN KAHVALTILIKLARA DİKKAT ETSİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, özellikle basen yağlarından ve selülitlerinden şikayetçi olan kadınların sucuk, salam, yağlı tuzlu peynir ve zeytin gibi tuz oranı yüksek şarküteri ürünlerini mümkün olduğunca sınırlı tüketmesi gerektiğini söyledi.

İsmailoğlu'ndan basen eriten smoothie tarifi ise şöyle:

"1 avuç ıspanak

1 kivi

1 salatalık

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı keten tohumu

Yarım çay kaşığı zencefil

2 yemek kaşığı yoğurt

Yaklaşık 1 su bardağı su

Malzemelerin hepsini blender ile karıştırın. Bu karışımı öğlen veya akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz. Bir hafta bir öğün yerine tüketebileceğiniz bu karışımla kilo vermenizin kolaylaşacağını göreceksiniz. Ayrıca şeftali, ananas, muz gibi meyveleri dondurduktan sonra blenderden geçirip az yağlı yoğurt ile karıştırıp buzlukta bekletip kendinize sağlıklı dondurmalar da yapabilirsiniz."

DHA