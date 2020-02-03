Çocukluk çağında genellikle tekrarlayan, kronik enfeksiyonlar görülüyor ancak sık enfeksiyon geçiren çocukların yüzde 50’sinde belirgin bir neden bulunamıyor. Çocukların hastalığa yakalanma nedenleri arasında alerjiler, kronik rahatsızlıklar ve immün sisteminin yetersiz çalışması gibi faktörler önemli bir yer tutuyor. Enfeksiyonlarla mücadelede etmenin öncelikli koşulu ise bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekten geçiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eser Akkuş, çocuklarda vücut direncini ve bağışıklığı arttırmak için önerilerde bulundu.

Kreşe ve okula giden çocuklar daha sık hastalanıyor

Dr. Eser Akkuş, "Yaşamın ilk 5 yılında, normal bir immün sisteme sahip olan çocuklar, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde yılda 6-8 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Sigara dumanına maruz kalmak, üst - alt solunum yolları ve orta kulak enfeksiyonları sıklığında ciddi artışa neden olmaktadır. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu ya da 1-2 kez basit gastroenterit görülebilmektedir. Bu durum çoğu zaman ebeveynlerin endişe ile doktora başvurmalarına yol açmaktadır. Ancak kreşte bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak, yaygın risk faktörlerindendir ve solunum yolu enfeksiyonlarının sayısını yılda 10-12 atağa kadar artırabilir." dedi.

Çocuklarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için...

- Yenidoğan döneminden itibaren tüm aşılarını yaptırın.

- İlk 6 ay sadece anne sütü verin, en az 2 yaşın sonuna kadar da anne sütü verebilirsiniz.

- Düzenli ve sık el yıkama alışkanlığı kazandırın.

- Sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen gösterin.

- Rafine olmuş ve raf ömrü uzun gıda maddelerinden uzak durmasını sağlayın.

- Bol sıvı tüketmesini sağlayın.

- Yeterli ve düzenli uykuyu ihmal etmeyin.

- Sigara dumanından uzak tutun.

- Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlara sokmayın.

- Hasta kişi ve çocuklardan uzak tutmaya çalışın.

- Mevsimine uygun giydirin.

- Yaşına uygun ve düzenli spor yapmasını sağlayın.

Hangi besin grupları güçlü bağışıklık sistemi için gerekli?

1. Sebzelerden; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak, soğan, sarımsak…

2. İçerdiği Omega 3 yağları ile balık…

3. Meyvelerden; portakal, mandalina, limon, elma ve içerdiği C vitamini sayesinde kivi…

4. Yoğurt ve kefir gibi içerdikleri probiyotikler ve prebiyotikler ile mayalı besinler…

5. Karides, mantar, dana - kuzu ciğeri, somon ve selenyum içeriği ile ton balığı…

6. A vitamini içeriğiyle; greyfurt, havuç, kuru kayısı, Trabzon hurması, kırmızılahana, pancar, kırmızıturp, yaban mersini ve böğürtlen…

7. E vitamini içeriğiyle; kuruyemişler, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzeler…

8. Çinko içeriğiyle; kırmızı et, yumurta, süt ve bakliyatlar…

9. Kara mürver, kuşburnu, ıhlamur ve ekinezya, doğrudan antiviral aktivite gerçekleştirirken, bakterilerin yayılmasını önler ve soğuk algınlığını engeller.