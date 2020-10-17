Bebeklerde kalça çıkıklığı nasıl anlaşılır?

Bebeklerde kalça çıkıklığı erken tarama testi ile beraber ortaya çıkarılır. Özellikle doğumdan sonra saat süre içerisinde bebeğin kalçası yeni doğan muayenesi olarak rutin bir şekilde ele alınır. Daha sonra 6 ila 8 haftalık bir süreç içerisinde kontrol devam eder. Yapılacak olan bu tarama 1 yaşına kadar periyodik olarak sürdürülür.

Özellikle uzman doktor kontrolü altında fiziki muayene ile beraber bebeklerde kalça çıkıklığı anlaşılır. Muayene esnasında bebeğe herhangi bir rahatsızlık verilmez ve 3 aydan büyük olan bebekler ile çocuklarda bu işlem uygulanır. Kesin tanı olması için ise görüntüleme testleri ele alınır. O yüzden 3 aylıktan küçük bebekler için kalça ultrasonu çekilir. Ancak 3 aylıktan büyük bebekler ve çocuklar adına, doğrudan kalça eklemini grafisi çekilmektedir.

Bebeklerde kalça çıkıklığı belirtileri neler?

Bebeklerde kalça çıkığı herhangi bir belirti ile ortaya çıkmayabilir. O sebepten dolayı mutlaka periyodik olarak yapılacak testler doğrultusunda uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Bu doğrultuda meydana gelen rahatsızlıklar neticesinde bazı belirtiler söz konusudur.

- İki bacak arasında meydana gelen uzunluk farkı

- Kalça eklemi hareketlerindeki sınırlılık

- Emekleme oturma yürümeye gibi fonksiyonlar hepsinden kaba motor gelişimlerinde gerileme durumu

- Yürüyen bebeklerde aksama

- Kalça eklemi hareket ettirildiği zaman meydana gelen tıklama sesi

Genel olarak bebeklerde meydana gelen belirtiler bu şekilde ortaya çıkar. İleriki yaşlarda daha ciddi boyutlara ulaşmadan, erken dönemde teşhis ve tedavi büyük öneme sahiptir. Eğer yapılacak tetkikler ve tedaviye geç kalınırsa yetişkin çocukluk ve daha büyük dönemlerde şu sorunlar meydana gelir;

- Topallayarak yürüme

- Kalça bölümünde genç yaşta başlayan ağrı

- Eklem bölgesinde aşınmaya bağlı olarak erken dönemde osteartrit gelişimi

- Kalça eklemlerinde kalıcı olan kısıtlılık durumu

Tüm bunların yaşanmaması için erken dönem tedavi, bebeğin doğumu ile beraber 1 yaşına kadar sürecek tetkikler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bebeklerde ve çocuklarda kalça çıkıklığı genelde doğumsal açıdan ortaya çıkar. Ancak erken dönem yapılacak olan teşhisi ile beraber, tedavi yöntemleri uygulama şansı elde edilebilmektedir. Özellikle uyluk kemiği kalça kemiğin ile doğru şekilde bir araya gelmemesi nedeniyle oluşan kalça çıkıklığı, ele alınacak tedavi yöntemleri ışığı altında çözüme kavuşturulur. Bu bölüme aynı zamanda soket eklemi denir ve kalça çıkığı olan çocuklarda soket eklemi oldukça sığdır. Bu sebepten dolayı istenildiği şekilde yerleşim yaşanmamıştır. Böyle durumlarda meydana gelen doğumsal neden ile beraber, 1 yaşına kadar yapılacak kesin tanı çocuğun sağlıklı bir yaşama dönmesine imkan verir.

Kalça çıkığı olan bebek nasıl yürür?

Kalça çıkığı olan bebeklerde geç yürüme yaşanır. Özellikle büyüme dönemi içerisinde bir bacak diğer bacaktan daha kısa olduğu için, topallama durumu ile karşı karşıya kalınır. O yüzden yürüme sırasında bir kalça eklemi diğerinden farklı hareket eder. Hatta bazı bebekler etkilenmiş olan bacağına sürüyerek yürümeye çalışır. Böyle durumlarda erken vakit doktora başvurmak, bebeğim kalça çıkığı sorununu önleme konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.







