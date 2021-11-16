Tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkan City'nin sol beki Benjamin Mendy'nin hakkındaki tecavüz davası 6'ya yükseldi. Liverpool'da bir mahkemede gözaltında tutulan oyuncu, açılan davalara henüz itirazda bulunmadı.

Benjamin Mendy ve Sierra Leone vatandaşı olan suç ortağı Louis saha Matturie, 17 Kasım'daki (yarın) duruşmada Stockport'ta yargılanacak.

Mendy ve suç ortağına çok ağır ceza gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mendy, kefaretle yırtamayabilir.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan tecavüz skandalına adı karışan ve tutuklanmasının ardından bir süredir yargılaması devam eden oyuncunun yarın yine mahkemeye çıkacak. Hakkında dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması olan Benjamin Mendy hakkında iki yeni tecavüz davası daha açıldı. Toplam dava sayısı 7, tecavüz davası sayısı ise 6 oldu.



