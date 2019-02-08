Fenerbahçe, Yassine Benzia'yı geçtiğimiz yaz Lille'den 1 sezonluğuna kiralamıştı. Sarı-Lacivertli kulübün bonservisini alıp almayacağı konuşulan Cezayirli 10 numarayla ilgili hafta başında şok bir gelişme yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen listede genç yıldızın yer almaması gündeme bomba gibi düşmüştü. 24 yaşındaki oyuncuyu şoke eden bu kararın Benzia'ya büyük bir darbe daha vurabileceği konuşuluyor.

MİLLİ TAKIM ZOR

Oyuncunun ülkesi Cezayir'de çıkan haberlerde Benzia'nın bu yaz düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda oynamasının çok zor olduğu ifade ediliyor.

Mısır'da düzenlenecek turnuva öncesinde Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörü Djamel Belmadi, kadroyu oluştururken göz önüne alacağı en önemli kriterin oynanan maç sayısı olacağını belirtmişti.

Cezayir'de yayım yapan ALG 24 adlı internet sitesi de bundan hareketle "Eğer Benzia kendisine hemen bir kulüp bulamazsa gelecek Afrika Uluslar Kupası'na elveda diyebilir." yorumunda bulundu.

Belmadi'nin Benzia'yı çok beğenmesine rağmen milli takıma çağırmama ihtimali çok yüksek görünüyor.