Süper Lig'in 19. haftasında yapılan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. 20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sol taç çizgisine yakın bir noktada ikili mücadelede Diagne'nin Montero'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı futbolcuyu kırmızı kart gösterdi.

62. dakikada De Souza'nın ceza sahası dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

79. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan De Souza'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

89. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Gökhan Töre çizgiye inerek şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou ceza sahası içinde önüne gelen topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Gökhan Töre'nin gönderdiği topu Luyindama ceza sahası önünde uzaklaştırmak isterken, Larin meşin yuvarlağı kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, topu boş pozisyondaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+4. dakikada soldan gelen ortada Babel topu kafayla ön direğe indirdi. Emre Akbaba dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada Babel ceza sahası önünde topu Donk'a bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda Dorukhan Toköz'e çarpan top kornere gitti.

90+6. dakikada Emre Kılınç soldan köşe vuruşunu kullandı. Babel'in kafa vuruşuyla kaleye giden topu siyah-beyazlı savunma bir kez daha kornere gönderdi.

Beşiktaş, derbi maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 33 puanda kalan Galatasaray, puanını 38'e çıkartarak zirvede yer alan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.

AA



