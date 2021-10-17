Futbol Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı

Futbol

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı

19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek.

17 Ekim 2021, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın 19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.

Sloven hakem Slavko Vincic, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı.

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