Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı
19 Ekim Salı günü oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek.
17 Ekim 2021, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın 19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.
Sloven hakem Slavko Vincic, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı.
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