Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş'ın 19 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk edeceği karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği açıklandı.

Sloven hakem Slavko Vincic, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı.

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