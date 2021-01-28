Beşiktaş’tan Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş Kulübü’nün resmi internet sitesindeki açıklaması şu şekilde: "Süper Lig´in 22’nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre´nin Acıbadem Altunizade Hastanesi´nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre´nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

DHA