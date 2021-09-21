Beslenme çantası hazırlığı

Bir yandan da uzun saatler okulda kaldıkları için ara öğünlere ihtiyaç duyabilirler. Beslenme çantasının içine neler koyabiliriz? 1Bol peynirli sandviçler Sandviçi çeşitli yeşilliklerle zenginleştirebilirsiniz. Yumurta oldukça kaliteli bir protein kaynağıdır fakat kokusu rahatsız edici olabilir.

Hafta sonları mümkün olduğunca kahvaltısına yumurta eklemeye ve hafta içi günlerde de zaman zaman evde tüketmesine gayret edin. Meyve ve süt/ayran Küçük kutu sütler/ayranlar ve mevsim meyvelerinden besleyici ara öğünler oluşturabilirsiniz. Zaman zaman kuru meyveler ekleyerek çeşitlilik yaratabilirsiniz. Yağlı tohumlar Porsiyon kontrolünde ceviz, fındık, badem vb. ekleyebilirsiniz. 4Makarna salatası Bol tavuklu, bol sebzeli veya her ikisini de içinde barındıran makarna salataları öğlenci çocuklar için dengeli bir öğün seçeneği olabilir. Mayonez yerine süzme yoğurt, beyaz makarna yerine tam buğday makarna tercih etmenizi öneririm. Çocuğunuz sabahçı da öğlenci de olsa, bir ana öğününü okulda geçiriyorsa ve okulda yemekhane yoksa/ tercih etmiyorsa; beslenme çantasında en az bir ana ve bir ara öğünü olması çocuğunuzun dengeli beslenmesine yardımcı olacaktır.