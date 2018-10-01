Bomba Frey iddiası!

Usta yorumcu Tayfun Bayındır, Pazar Akşamı Futbol programında Fenerbahçeli Frey'i, Erzurumspor'un 600 bin Euro'ya almadığını açıkladı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 09:10
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Ünlü futbol yorumcusu Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Frey'i, Erzurumspor'un 600 bin Euro'ya almadığını açıkladı.

CNN Türk ekranında canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Tayfun Bayındır: "3-5 sağlam kaynaktan duyduğuma göre Erzurumspor, Frey'i 600 bin Euro'ya almamış. Para çok geldiğinden değil, yetersiz görmüşler. Fenerbahçe, 2.7 milyon Euro'ya aldı." ifadelerini kullandı.

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