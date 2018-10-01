Bomba Frey iddiası!

Ünlü futbol yorumcusu Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Frey'i, Erzurumspor'un 600 bin Euro'ya almadığını açıkladı.

CNN Türk ekranında canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Tayfun Bayındır: "3-5 sağlam kaynaktan duyduğuma göre Erzurumspor, Frey'i 600 bin Euro'ya almamış. Para çok geldiğinden değil, yetersiz görmüşler. Fenerbahçe, 2.7 milyon Euro'ya aldı." ifadelerini kullandı.