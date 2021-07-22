Futbol Burak Yılmaz Muslera'ya destek verdi

Burak Yılmaz Muslera'ya destek verdi

Futbol

Burak Yılmaz Muslera'ya destek verdi

Galatasaray'ın PSV'ye farklı mağlup olduğu maçta kötü bir performans sergileyen Fernando Muslera, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek gördü. Burak ve Muslera'nın sıkı ilişkileri olduğu biliniyor.

22 Temmuz 2021, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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PSV'ye 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan Galatasaray'da moraller bozuk. En çok etkilenen isimse kaptan Fernando Muslera oldu. Maçın ilk golünde ve son golünde bariz hataları olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, maç esnasında da maç sonunda da oldukça moralsizdi. Muslera'ya ilk destek verenlerden biri ise Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz oldu. Burak paylaştığı hikayede Muslera ile olan bir fotoğrafına yer verdi.

Burak Yılmaz daha önce de Muslera'nın ayağı kırıldığı zaman hastaneye ilk gelenlerden biri olmuştu. Eski takım arkadaşı olan ikilinin hala görüştüğü ve sıkı ilişkileri olduğu biliniyor.

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