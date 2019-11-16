Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti

Kilis'te Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günleri İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın katılımıyla renkli geçti.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının ana sütünün aynısı olduğunu ifade ederek, “Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür. Ne demek ana sütü, ‘bütün hastalıkları önler demek' Bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Organik tarımın çok önemli olduğunu ifade ederek, “Zeytin çok önemlidir, diğer ürünlerimiz de önemlidir. Mercimek ve nohut da önemlidir. Mercimek ve nohut ilaçsız olarak yapıldığı zaman dünyanın da parasını kazanırsınız, herkes para kazanmak peşinde, sağlığınızdan da olmazsınız. Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur. Yalnız altından daha kıymetlidir. Şunu bilin ki altın için insanlar birbirlerini öldürdüler. Hala ölüyor ama zeytin, ömür bahşediyor. Uzun ömür veriyor, sağlık veriyor. Tüm canlılarda 30 yağ bulunuyor. Yaşadığı yere göre, ortama göre değişebiliyor. Yıllarca insanlara az yağlı yiyecekler önerildi. Ama az yağla yaşamak mümkün olmaz, aynı makinelerin çalışmaması gibi makineleri de iyi yağla yağlamamış olursak, makineler de durur. İnsan vücudu da bir makinedir. Zeytinyağı ana sütü ile aynıdır. Tek fark vardır. Ana sütünde, hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır” dedi.

Zeytinyağı Alzheimer'i önlüyor

Prof. Dr. Canan Karatay, Zeytinyağının karaciğer yağlanmasını giderdiğini ifade ederek, “Karaciğer yağlanması gidince de beyinde toparlanır. Alzheimer'i önler, Parkinson'u önler, Demans (bunama) önler, özellikle zeytinyağı organik olduğu için Alzheimer'i önleyicidir. Tedavi eder, yaşlılarımızın, hatta yaşlanmadan da sabah akşam, bir küçük bardak içirilmesi lazım, özellikle evlerde yaşlılara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım doğal, organik Kilis zeytinyağı verilmelidir. Neden bağırsakları çalıştırır, bağırsaklardaki florayı düzeltir. Yapılan son araştırmalarda göstermiştir ki bağırsak florası bozuk olanlar Alzheimer oluyor. Bağırsak florası olanlar Parkinson oluyor. florası bozuk olanlar kanser oluyor. Meme kanseri oluyor. Meme kanserini dahi önlediği gösterilmiştir, soğuk sıkım zeytinyağının” ifadesini kullandı.

Program boyunca Prof. Dr. Canan Karatay, bardak bardak zeytinyağı içti, daha sonra zeytinyağı fabrikasını gezen Karatay, Zeytin Fidanı diktikten sonra zeytin hasadına katıldı.