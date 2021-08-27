Çaykur Rizespor Yannick Bolasie ile sözleşme imzaladı
Rizespor Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Yannick Bolasie ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Kongolu oyuncu önemli bir kariyere sahip.
27 Ağustos 2021, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough gibi önemli takımlarda oynayan Yannick Bolasie, Rizespor'a transfer oldu.
Tecrübeli sol kanat oyuncusu için imza töreni düzenlendi.
Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Fransız asıllı Kongo DC millî futbolcusu Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.Bolasie, İstanbul’da gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Yannick Bolasie'ye kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
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