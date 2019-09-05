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Cengiz Ünder Andorra ve Moldova karşısında forma giyemeyecek

A Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan yıldız oyuncu, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Andorra ve Moldova maçlarında oynayamayacak.

05 Eylül 2019, Perşembe 15:43
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Cengiz Ünder Andorra ve Moldova karşısında forma giyemeyecek

TFF'nin Cengiz Ünder'in sakatlığına ilişkin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarılmıştır."

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