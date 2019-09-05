Cengiz Ünder Andorra ve Moldova karşısında forma giyemeyecek
A Milli Takım'da Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan yıldız oyuncu, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Andorra ve Moldova maçlarında oynayamayacak.
TFF'nin Cengiz Ünder'in sakatlığına ilişkin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:
"A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarılmıştır."