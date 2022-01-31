Christian Eriksen Brentford ile anlaştı
Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre tedavi görmüştü. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra futbola dönmenin planlarını yapan Eriksen, Inter'den ayrıldı ve Brentford ile anlaştı.
31 Ocak 2022, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Christin Eriksen, Premier Lig'e döndü. Daha önce Tottenham formasıyla önemli işler yapan Eriksen, oradaki formu sayesinde Inter'e transfer olmuştu.
Ancak EURO 2020'de yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir çeşit kalp cihazı kullanması gereken Eriksen, İtalya'daki kurallar gereği takımına dönemedi.
Inter'le mecburen yollarını ayıran Eriksen'in yeni durağı Brentford oldu.
https://twitter.com/BrentfordFC/status/1488059481707659264
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