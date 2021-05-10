Bebeklik Çocuğun parmak emmesi nasıl bırakılır?

Çocuğun parmak emmesi nasıl bırakılır?

Bebeklik

Çocuğun parmak emmesi nasıl bırakılır?

Anne karnı aslında parmak emen sevimli ultrason fotoğraflarında gördüğümüz gibi, bebeklerin emme pratiği yaptıkları yerdir. Bebekler doğumdan hemen sonra memeden veya biberondan emmeye hazırdırlar ve bu eylemden hem fiziksel hem duygusal fayda sağlarlar. Dr. Gilman Yücel konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 11:45 Son Güncelleme:
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Bu durum beyinlerine hazır bir döngü olarak kaydedilir: Em, beslen, mutlu ol, tekrarla… Bazı bebekler, bebeklik döneminde emmeye bağımlılık kazanabilir ancak zamanla bu alışkanlığa olan ilgileri kendiliğinden kaybolur. Ancak bebeklerin küçük bir azınlığı çocukluğa geçiş döneminde yalnızca rahatlamak için emmeye devam eder ve bu durum gerçek anlamda bir bağımlılığa dönüşebilir. Daimi dişler çıkmaya başlamadan önce emme alışkanlığının bırakılması halinde ağız ve dişlerin herhangi bir zarar görmeyeceği kabul edilir. Ancak 6 yaşına gelmiş bir çocuğun halen parmak emiyor olması ağız boşluğu ve dişlerin yapısını etkileyebilir.

 Bu durum üst çenenin ileri gitmesi ve kesici dişlerin yanlış konumlanması ile sonuçlanabilir. Ayrıca, konuşma ve yutkunma bozuklukları gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.

 Parmak emen çocuğunuzu bu alışkanlıktan vazgeçirmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz: 

✔Çocuğunuz parmağını emdiğinde onu uyarmak yerine, emmediği zamanlarda onu takdir etmelisiniz. 

✔ Eğer çocuğunuzun kaygılı veya gergin olduğu zamanlarda parmak emdiğini fark ederseniz, öncelikle ona kaygı veren durumu çözmeye odaklanın. 

✔Daha büyük yaşta bir çocuğunuz varsa bu sürece destek olması için onu da dâhil edin. ✔Çocuk diş hekiminiz geceleri parmağını emmesini önleyecek bir bandaj veya eldiven kullanmanızı önerebilir. 

Parmak emme uzun sürerse, bu alışkanlığı bırakmaya yardımcı olacak ortodontik cihazların kullanımı önerilebilir.

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