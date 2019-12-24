Çocuğunuzun saldırgan tavırlarının nedeni vitamin eksikliği olabilir

Oxford Üniversitesi, gelişim çağındaki çocukların vitamin, mineral ve omega-3 yağ asidi oranlarının çocukların davranışları üzerindeki etkilerini araştırdı. Araştırmaya göre, vitamin eksikliği olan çocukların daha sinirli ve saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi.

Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre, folik asit, A ve D vitaminleri, demir, iyot ve çinko mineralleri başta olmak üzere birçok esansiyel vitamin ve mineral alımı günlük gereksinimi karşılayamıyor. Araştırmalar, özellikle ergenlik dönemindeki çocukların kahvaltıyı atladıklarını, yüksek kalorili, yağlı ve şekerli besin tükettiklerini gösteriyor. Sağlıklı beslenen gençlerin oranı sadece yüzde 7. Bu nedenle testlerde vitamin ve mineral eksiklikleri ortaya çıkıyor ve uzmanlar, bu eksikliği takviye besinlerle gidermeyi öneriyor.

Tek yönlü beslenmeden uzak durulmalı

Bir çocuk, vitamin-mineral rezervleri düşükse sağlıklı beslense dahi bunu enerjiye dönüştüremiyor. A vitamini eksikse büyüme geriliyor, çinko eksikliği hücre oluşumunu engelliyor, magnezyum eksikse çocukta antisosyal ve agresif davranışlar oluşuyor, D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Ayrıca multivitaminlerin ve omega-3’ün çocukların zeka gelişimini doğrudan etkilediği, sözel iletişim becerisi ve okuduğunu anlayabilme kabiliyetine de etki ettiği kanıtlanmış durumda.

Kız ve erkek çocuklarının ihtiyacı farklı olurken, kız çocuklarında her ay menstrüel siklus nedeniyle demir ve folik asit ihtiyacı önem kazanıyor. Erkek çocuklarının maruz kaldığı oksidatif stres de likopen, koenzim Q-10 gibi antioksidanlara ihtiyacı artırıyor. Bu yüzden çocukların tek yönlü beslenmeden uzaklaşması ve besin çeşitliliğine yönelmesi büyük önem taşıyor.

Karbonhidrat veya protein gibi tek bir besin grubu ağırlıklı beslenme, çocukların ihtiyacı olan vitaminleri almasını engelliyor. Günlük olarak karşılayamadıkları vitamin-mineralleri takviye olarak almaları önem taşırken, vitamin ve mineral alımı, çocukları kronik hastalıklar ve obeziteden koruyor.

AA

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