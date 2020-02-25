Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs salgınının tüm dünyayı tehdit altına aldığı bu günlerde, solunum yolu hastalıkları ile ilgili endişeler de artıyor. Kış aylarında anne ve babaların en büyük dertlerinden biri çocuklarını solunum yolu hastalıklarından korumaktır.

Özellikle kreşe ve okula giden çocukların enfeksiyonlara daha açık hale geldiğini belirten Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, ebeveynlere 4 önemli kuralı benimsemelerini tavsiye etti.

Çocukları solunum yolu hastalıklarından korumanın 4 yolu

Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocukların solunum yolu hastalıklarından korunabilmesi için uyulması gereken bu kuralları şöyle sıraladı:

- Çocuklara hijyen kurallarını öğretin. Özellikle yemek öncesi ve tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığını kazandırın.

- Çocukların dengeli beslenmesini sağlayın. Meyve sebze tüketmesine, bol sıvı almasına ve günlük D vitamini ihtiyacının karşılanmasına özen gösterin.

- Çocukların temiz hava solumasına önem verin. Çocuklarınızı sigara içilen ortamlarda bulundurmayın. Hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarmayın.

- Çocuklarınızın aşılarının eksiksiz olmasına dikkat edin. Grip aşısını da belirlenen takvime göre yaptırmayı ihmal etmeyin.

Hava ve çevre kirliliği de solunum yolu sağlığını etkiliyor

Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocuklarda, erişkinlerde olduğu gibi viral ve bakteriyel solunum yolu hastalıklarının sık görüldüğünü belirterek, “Kış mevsiminde gördüğümüz enfeksiyonlar daha çok viral etkenli. Ancak daha sonra hastalığa bakteriyel etkenler de eklenebiliyor. Böylece hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlar birlikte görülebiliyor. Hava ve çevre kirliliği de kış aylarında solunum yolu sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Viral ve bakteriyel solunum hastalıkları, kapalı ve havalandırılmamış alanlarda kolaylıkla bulaşıyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, hapşırık ve öksürük hastalık bulguları arasında yer alıyor.” dedi.

Çocuk iyileşene kadar evde dinlenmeli

Özellikle kreşe ve okula giden çocukların solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, “Ortamın havalandırılması, çocuklara sigarasız, dumansız ortamlar sağlanması, öksürük, hapşırık esnasında ağzın kapatılması, ellerin sıklıkla yıkanması alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Meyve ve sebzelerin dengeli tüketilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve günlük D vitamini ihtiyacının alınması bağışıklık sistemini güçlü tutarak hasta olma olasılığını azaltıyor. Bu arada hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması öneriliyor.” diye konuştu.

Ailelerin çocuklarda enfeksiyon bulguları başladığında hemen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aslan, hasta çocukların evde istirahat etmeleri, doktorların önerdiği ilaç tedavilerini kullanmaları, bol sıvı tüketmelerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Hasta çocukların iyileşene kadar okula gönderilmemesinin diğer çocukların hastalık kapma riskini azalttığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, “Kapalı alanlara zorunlu olarak girilmesi gereken durumlarda, hasta çocuklarımıza maske takılması gerekli önlemler arasında yer alıyor. Bu arada öpme, sarılma, elleri yıkamadan tokalaşma gibi eylemlerin de hastalık geçişini kolaylaştırdığı bilinmeli.” uyarısında bulundu.

Çocuklara grip aşısı yapılabilir

Son yıllarda tartışmaya açılan aşılarının önemini de vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, çocukluk çağı aşılarının tam ve eksiksiz olması gerektiğini söyledi. Aslan, “Mevsimsel grip aşıları 6 ayın üstündeki çocuklara uygulanabiliyor. Aşı ile geçirilen enfeksiyon sayısında ve ağırlığında azalma görülüyor. Mevsimsel grip aşıları Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği o yıl için uygulama yönergesine uygun zamanlarda yapılabilir.” dedi.