Futbol Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.

15 Temmuz 2021, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Mustafa Cengiz'in ardından Galatasaray başkanlığına seçilen Burak Elmas, 19 Haziran 2021'de görevine başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ve Elmas beraber görüntü verdi.

Elmas dün öğlen saatlerinde de Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından kabul edilmişti.

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