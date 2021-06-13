Cüneyt Çakır EURO 2020'deki ilk maçına çıkıyor!
EURO 2020'de görev alacak hakemler arasında olan Cüneyt Çakır ilk maçına çıkıyor. Cüneyt Çakır EURO 2020 F Grubu maçı olan Macaristan - Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak.
13 Haziran 2021, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
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Maç 15 Haziran Salı günü 19:00'da oynanacak. Puskas Arena’da oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yapacak.
Çakır ve ekibi, bu maçla beraber EURO 2020'de ilk kez görev almış olacak.
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