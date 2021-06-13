Maç 15 Haziran Salı günü 19:00'da oynanacak. Puskas Arena’da oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yapacak.

Çakır ve ekibi, bu maçla beraber EURO 2020'de ilk kez görev almış olacak.