Dennis Man için Galatasaray'a Süper Lig'den rakip çıktı
Galatasaray'ın Parma'dan istediği Dennis Man için İtalyan kulübünden olumsuz cevap gelmişti. Ancak Rumen oyuncu hala istediği şansları bulamıyorum Galatasaray ısrarını sürdürürken Süper Lig'den bir sürpriz talip daha çıktı: Trabzonspor.
02 Ocak 2022, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Uzun süredir Galatasaray ’la adı anılan 23 yaşındaki Rumen kanat oyuncusu konusunda Bordo-Mavililer’in nabız yokladığı ve Parma ile temasa geçtiği öne sürüldü. Sezon başında Gervinho ve Cornelius’u Parma’dan transfer eden Trabzonspor ’un, İtalyan kulübüyle bağları oldukça güçlü. Ancak Dennis Man için Parma’nın ilk etapta tam 10 milyon Euro’dan kapıyı açtığı konuşuluyor.
Çizme medyası, Trabzonspor’un taksitler halinde ödenmek kaydıyla 5-6 milyon Euro’ya kadar çıkabileceğini yazdı.
Milliyet Skorer
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