Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Duygun Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Duygun Yarsuvat için bugün saat 14.00'te Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yanı sıra sarı-kırmızılı takımın eski antrenörü Ümit Davala da katıldı.