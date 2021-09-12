Futbol Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Futbol

Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın 84 yaşında vefat eden eski Başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı.

12 Eylül 2021, Pazar 15:00 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Duygun Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 

Duygun Yarsuvat için bugün saat 14.00'te Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yanı sıra sarı-kırmızılı takımın eski antrenörü Ümit Davala da katıldı.

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