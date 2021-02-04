Erencan Yardımcı transfer sonrası sessizliğini bozdu
Galatasaray'dan devre arasında Eyüpspor'a 4.2 milyon TL'ye transfer olan Erencan Yardımcı, transfer sonrası ilk kez açıklama yaptı.
04 Şubat 2021, Perşembe 10:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Devre arası transfer döneminin son gününde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu 2. lig için rekor ücretle Galatasaray 'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.
Eyüpspor'un 4.2 milyon TL ödeyerek 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan trasfer ettiği Erencan Yardımcı Ajansspor'dan Salim Manav'a konuştu. Genç futbolcu, transferiyle ilgili "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" dedi.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN