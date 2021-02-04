Erencan Yardımcı transfer sonrası sessizliğini bozdu

Devre arası transfer döneminin son gününde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu 2. lig için rekor ücretle Galatasaray 'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.

Eyüpspor'un 4.2 milyon TL ödeyerek 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan trasfer ettiği Erencan Yardımcı Ajansspor'dan Salim Manav'a konuştu. Genç futbolcu, transferiyle ilgili "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" dedi.







