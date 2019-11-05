Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı

Erkan Zengin 2018-2019 sezonunun başından beri formasını giydiği ve son 1 aydır hem oyuncusu hem teknik direktörü olduğu Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdı. Erkan Zengin, ayrılığı Twitter hesabından açıkladı.

05 Kasım 2019, Salı 10:06
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı

Tecrübeli oyuncu "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman Hurma'yla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.


34 yaşındaki futbolcu takım kaptanlığı görevini üstlendiği Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar'ın ayrılmasının ardından futbolcu/teknik direktör olmuştu. Karagümrük, Erkan Zengin yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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