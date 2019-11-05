Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı Erkan Zengin 2018-2019 sezonunun başından beri formasını giydiği ve son 1 aydır hem oyuncusu hem teknik direktörü olduğu Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdı. Erkan Zengin, ayrılığı Twitter hesabından açıkladı.