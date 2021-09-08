Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya yenildiği maç sonrası karşılaşmayla ilgili yorumlarını paylaşan Ersin Düzen, önce Rıdvan Dilmen'den, ardından da Burak Yılmaz ve Şenol Güneş'ten tepki görmüştü. Düzen, istifa etti.
08 Eylül 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Ersin Düzen'in açıklaması şöyle:
Hollanda yenilgisinin, attığım tweet üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Milli Takımımıza başarılar diliyorum.
https://twitter.com/ersinduzen/status/1435565400503226369
Ersin Düzen attığı tweet'te ne yazmıştı?
Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken bir tweet atan Ersin Düzen, "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" yazmıştı.
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