Eski başkan adayları Galatasaray'a kayyum atanması için mahkemeye başvurdu Galatasaray'ın iki eski başkan adayı Hasan Ahmet Özdoğan ile Barış Cenk Akkaya, İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve Galatasaray'a kayyum atanmasını talep etti.