Eski başkan adayları Galatasaray'a kayyum atanması için mahkemeye başvurdu
Galatasaray'ın iki eski başkan adayı Hasan Ahmet Özdoğan ile Barış Cenk Akkaya, İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve Galatasaray'a kayyum atanmasını talep etti.
DHA'nın haberine göre, açılan davanın gerekçesi, Genel Kurul'un toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde.
Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.
Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.