Futbol Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Futbol

Fenerbahçe'de bir futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun ev izolasyonuna alındığını açıkladı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun ev izolasyonuna alındığı duyuruldu.

Açıklama şöyle

Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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