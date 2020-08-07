Futbol Fenerbahçe'ye Rus golcü iddiası

Fenerbahçe'ye Rus golcü iddiası

Futbol

Fenerbahçe'ye Rus golcü iddiası

Fyodor Mihayloviç Smolov, son zamanlarda transfer iddialarıyla gündemde.

07 Ağustos 2020, Cuma 09:19 Son Güncelleme:
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Transfer sezonunun başlamasının ardından takımlarda çalışmalar hızlandı. İddiaya göre Rus futbolcu Fedor Smolov'un adı ise Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Rus golcü Fenerbahçe'ye önerildi.

Fyodor Mihayloviç Smolov 9 Şubat 1990, Saratov doğumlu. Forvet pozisyonunda görev alıyor ve Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.

2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Smolov; 2010’da Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’a, 2012-2013 yılları ile 2014’te Anji’ye, 2014-2015 yıllarında ise Ural’a kiralandı. 2015’te Krasnodar’a transfer oldu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Çempionat Rossii po futbolu gol kralı oldu. 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.

2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.

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